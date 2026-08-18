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Müşteriden çalışana hakaret: Banka 'kayıt' talebini reddetti, KVKK talimat verdi

Müşteriden çalışana hakaret: Banka 'kayıt' talebini reddetti, KVKK talimat verdi

18.08.2026 11:41:00
Güncellenme:
AA
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Müşteriden çalışana hakaret: Banka 'kayıt' talebini reddetti, KVKK talimat verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesindeki hakaret nedeniyle yasal yollara başvurmak için ses kaydını isteyen banka çalışanının talebinin reddedilmesini haksız bularak, kaydın çalışana verilmesine karar verdi.
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KVKK'nin kararına göre, bir bankada çalışan kişi, banka müşterisi ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında hakarete maruz kaldı. Hukuki yollara başvurabilmek amacıyla telefon görüşmesinin kaydını çalıştığı bankadan talep eden çalışan, talebinin reddedilmesi üzerine KVKK'ye şikâyet başvurusunda bulundu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, kişisel verilere erişim hakkının Anayasa ile güvence altına alınan temel haklardan biri olduğu ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişilerin, "kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı"nın bulunduğu sonucuna ulaştı.

Başvurucunun, hak arama özgürlüğü kapsamında söz konusu kayıtlara erişmesinde hukuki menfaatinin bulunduğunu tespit eden KVKK, görüşme kayıtlarında üçüncü kişiye ait müşteri sırrı niteliğindeki bankacılık işlem bilgilerinin maskelenerek, yazılı döküm veya dijital ortamda ilgili çalışana sunulması yönünde veri sorumlusu bankaya talimat verdi.

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