Müteahhit ile inşaat işçileri arasında kavga: 8 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.