Mutfak tüpüne binlerce uyuşturucu saklamışlar!
Bursa’da polislerin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içinde 46 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.
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