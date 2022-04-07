Mutfak tüpüne binlerce uyuşturucu saklamışlar!

Bursa’da polislerin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içinde 46 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:38
Mutfak tüpüne binlerce uyuşturucu saklamışlar!
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