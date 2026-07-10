Mutlak butlan heyetinin görevden aldığı CHP'nin seçilmiş Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Bu karar bizim için onur madalyasıdır”

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyetin kararıyla Yozgat İl Örgütü'nün görevden alınıp, yerine daha önce kısa süreli il başkanlığı görevinde bulunan Kazım Eliaçık’ın atandığının duyurulmasının ardından, partililer ve il yönetimi örgüt binasında toplandı. İl Başkanı Abdullah Yaşar ve yönetiminin gece partiden ayrılmayacakları, yarın ilçe örgütleri ve partililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacakları öğrenildi. Partililer, il binasında il başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı panodaki Kazım Eliaçık’ın fotoğrafını ters çevirerek tepki gösterdi.

“BİZ GEÇMİŞTE KEMAL BEY'E OY VERDİK”

CHP'nin seçilmiş Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, örgüt binasında düzenlediği basın toplantısında, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bugün Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak şahsım ve yönetimimi atanmış butlan yönetimi tarafından görevden alındığımız söylendi. Atanmış butlan yönetiminin MYK'sı yetkisiz, yok hükmündedir. Çünkü Parti Meclisi yoktur. Parti Meclisi istifa etmiş. Dolayısıyla MYK'ya yetki vermemiştir. Bu karar benim için, bizim için Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü için bir onur madalyasıdır. Yozgat'ta yapılan miting, Yozgat'ta yapılan başarı, partinin başarısını istemeyen atanmışlar rahatsız olmuşlardır. Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak tarihin hep doğru tarafında durmaya çalıştık. Biz geçmişte Kemal Bey'e oy verdik. Ama bugün gelinen bu noktada hiçbir işbirlikçiyle yan yana olmamız, onlarla birlikte olmamız söz konusu olamazdı. Dolayısıyla bunu tarih yazacak. Bu kararı biz yok sayıyoruz. Bütün ilçe örgütlerimizle, bütün partililerimizle yarın sizlere, kamuoyuna, basına çok geniş bir açıklama yapacağım, çok ciddi açıklamalar olacak. Bunları yarın kamuoyuyla, değerli basınımızla paylaşacağız.”

“SEÇİLMİŞ SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

Yaşar, Özgür Özel ile birlikte yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Biz Yozgat olarak tarihin doğru tarafındayız. Seçilmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Biz hiçbir zaman şahsım olarak ve arkadaşlarım olarak hiçbir zaman mümkün olduğu kadar aklımızın yettiği kadar yanlışın yanında durmadık. Yanlışın yanında olmadık. 47 yıl aradan sonra Sayın Özgür Özel'in partiyi 1. parti yapması sadece AKP'yi değil AKP'ye yanaşan bazı Cumhuriyet Halk Partisi kisvesi altındaki insanları da rahatsız etmiştir. Dolayısıyla bizi bu yürüyüşümüzden haklı davamızdan kimse alıkoyamaz, yolumuzdan çeviremez. Biz Yozgat'ta dünden daha güçlüyüz. Tarih, zaman bunların hepsini gösterecek.”