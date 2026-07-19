Mutlak butlan kararının Yargıtay’a gönderilmesi siyasette yeni tartışmaların fitilini ateşledi: ‘İstifalardan dolayı karar geçerli olmayacak’

Mutlak butlan kararının temyiz için Yargıtay’a gönderilmesi siyasette yeni tartışmaların fitilini ateşledi. CHP milletvekili Süleyman Bülbül; temyiz incelemesi sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, 12. Yargı Paketi’nden çıkarılan ve Yargıtay’ı sınırlayan maddenin süreçte yeniden Meclis’e getirilebileceğini belirtti.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz; “Anayasa’ya aykırı olur. Böyle bir madde sadece CHP’yi değil, milyonlarca vatandaşı etkiler. Yargıtay kararın çıkacağı an bir ehemmiyeti kalmayacak. Çünkü Özgür Özel ve bizler CHP’den istifa edip, yeni partiye geçmiş olacağız” dedi. Av. Başar Yaltı ise “yasanın geriye işlemezliği” ilkesi bakımında, böyle bir maddenin mutlak butlan davasına herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’ına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği 21 Mayıs’taki mutlak butlan (hukuken yok sayılma) kararı, temyiz incelemesi için önceki gün Yargıtay’a gönderildi.

‘ZAMAN AYARI’ TEPKİSİ

CHP’li kurmaylar, kararın adli tatilin başlangıcına 2 gün kala Yargıtay’a gönderilmesine “zaman ayarı” tepkisini gösterdi. CHP’li kurmaylar; “Yargıtay’ın bu dosyayı bugün veya yarın ele alıp, karara bağlaması olası değil. Eğer pazartesi günü karar çıkmazsa 45 gün daha ötelenerek, toplamda 100 günü aşan bir süreye ötelenmiş oluyor inceleme” değerlendirmesinde bulundu.

‘SEÇİM YARGISI MESELESİYDİ’

TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül; temyiz incelemesi sürecine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bülbül; 12. Yargı Paketi’nin komisyon görüşmelerinde çıkarılan ilk derece mahkemesi kararlarının Yargıtay tarafından yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozulamamasını öngören 27’nci maddesini anımsatarak; “Mutlak butlan davası seçim yargısı meselesiydi. YSK mazbata vermiş, bu adli yargının meselesi değil. Yargıtay, usulen yetkili mi değil mi diye bakması lazım. 27. madde mutlak butlan davasıyla ilgili olarak çok önemliydi. Görevsizlik, yetkisizlik ve bozma hakkını kaldırıyordu” dedi.

‘BUGÜN ÇEKMELERİ, YARIN GETİRMEYECEKLERİ ANLAMINA GELMİYOR’

Yargıtay sürecine ilişkin konuşan Bülbül; “Bugün çekmeleri, yarın getirmeyecekleri anlamına gelmiyor. Yargıtay bunu öteleyecek, bakmayacak. Yargıtay adli tatilden sonra hızlı inceleyip, bozarsa ilk derece mahkemeye dönecek. Bozmazsa Yargıtay Daireler Kurulu’na gidecek. Bu maddeyi de bu süreçte yeniden Meclis’e getirebilirler” ifadelerini kullandı.

‘KARARIN ÇIKACAĞI AN BİR EHEMMİYETİ KALMAYACAK’

CHP CAO Adalet Politikaları Kurulu Koordinatörü Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ise “Böyle bir madde yeniden getirilip, çıkartılsa bile geriye yürütülemez. Mutlak butlan devam eden (derdest) bir dosya, bu madde bu dosyayı etkilemez. Bunu sağlamak için özel bir madde koymaları lazım ki bu da Anayasa’ya aykırı olur. Böyle bir madde sadece CHP’yi değil, milyonlarca vatandaşı etkiler” dedi. Boyunsuz Yargıtay sürecine ilişkin de “Yargıtay kararın çıkacağı an bir ehemmiyeti kalmayacak. Çünkü Özgür Özel ve bizler CHP’den istifa edip, yeni partiye geçmiş olacağız. Böyle bir durumda bu kararın da bir işlevselliği kalmayacak” dedi.

‘ETKİSİ OLMAZ’

Av. Başar Yaltı da CHP mutlak butlan kararının bir hukuk davası olduğunu, söz konusu maddenin ceza davalarını kapsadığını, ayrıca “yasanın geriye işlemezliği” ilkesi bakımında, böyle bir maddenin mutlak butlan davasına herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti.

‘BU AÇIKÇA EZİYET, KÖTÜ MUAMELE’

Çankaya Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan belediye başkanı Hüseyin Can Güner ve meclis üyesi Emre Doğan; Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne nakledilmişti. CHP’li Bülbül bu konu hakkında ise “Sincan’da yer bulamadınız da mı Kırşehir’e gönderiyorsunuz? Bu açıkça eziyet, kötü muamele. Hükümlü olsa da bir kişi ailesinden uzak bir yere verilemez. Eften püften tutukladınız, Kırşehir’e neden naklediyorsunuz? Hak arama ihlaline aykırı” tepkisini gösterdi.