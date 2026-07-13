Mutlak butlan siyaseti: CHP’li isimler ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti… Disiplin süreci işletilmeden üyelikleri silindi!

CHP’nin mahkeme kararıyla göreve getirilen butlan yönetimi tarafından CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya’nın ve Eskişehir İl başkanı Talat Yalaz’ın Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki üyeliği silindi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Yalçınkaya, “Biz senelerce yanlış öğrenmişiz; bitmemiş bir disiplin incelemesi olmasına rağmen henüz savunmamız dahi alınmadan Cumhuriyet Halk Partisinden üyelik kaydımızı silmişsiniz. Mutlak Sultan ile Mutlak Butlancılara rağmen önce İktidar olacağız sonra da sizi uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yalaz ise üyeliğinin silinme belgesini paylaşarak, “Gün ola, devran döne…” dedi.

İHRAÇLARI İSTENMİŞTİ

CHP Sinop İl Başkanlığı görevinden alınan Aykut Cem Yalçınkaya, görevden alınma kararını kabul etmediğini söylemesinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da Kemal Kılıçdaroğlu MYK’sı tarafından tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında yer almıştı.

DİSİPLİN SÜRECİ TAMAMLANMADAN…

Disiplin süreci henüz tamamlanmadan ve savunmasını vermeden parti üyeliğinin silindiğini belirten Yalçınkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Üç yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir diye yola çıkmış ve başarmıştık. Ben eminim ki ben de benim gibi davrandığınız 6 diğer İl Başkanı arkadaşımız da Cumhuriyet Halk Partili olarak öleceğiz” dedi.