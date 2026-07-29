‘Mutlak butlan’ sonrası İBB’de yönetimin el değiştirebileceği iddia edildi: 'Gerçeklikten uzak'

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte ‘mutlak butlan’ yönetiminin göreve gelmesiyle başlayan ve Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti’nin kurulmasıyla devam eden süreçte siyaset kulisleri de yeni iddialarla çalkalanıyor.

Son olarak 2024’ten bu yana meclis üstünlüğünün CHP’de olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yönetimin, AKP’ye geçme olasılığının bulunduğu iddia edildi.

Gazeteci Aytunç Erkin, bir TV programında, Ekrem İmamoğlu hakkında “ahmak davası” nedeniyle siyasi yasak kararının kesinleşmesi halinde İBB Meclisi’nde yeni başkan seçimi yapılabileceğini, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın yaklaşık 40 sonucu etkileyebileceğini öne sürdü.

‘ÇALIŞMA YAPIYORUZ’

Cumhuriyet’in ulaştığı İBB ve CHP kaynakları ise TBMM’nin ardından Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi konumunda olan İBB Meclisi’nde üstünlüğün AKP’ye geçebileceğiyle ilgili spekülasyonları yalanladı. İBB Meclisi’nde CHP’nin meclis üye sayısının 2024’teki son yerel seçimlerden sonra 185 olduğunu ancak Ekim 2024’ten bu yana devam eden belediye operasyonları neticesindeki tutuklamalar ve görevden uzaklaştırmalarla 165’e düştüğünü hatırlatan kaynaklar, “Ortada bir geçiş süreci olduğu için çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor ancak biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir geçiş olursa bile bu bir elin parmaklarını geçmeyecektir, 40’lı sayılar gerçeği yansıtmıyor. Üyelerle bire bir görüşmelerimiz ve toplantılarımız devam ediyor” dedi.

Öne sürülen sayıları ve iddiaları yalanlayan CHP’liler, siyasette her an her şeyin yaşanabileceğini ancak gündemde olan sayıların gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

GÖREVDE ASLAN VAR

Son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan iddialardan biri de CHP’den ayrılan bazı İBB Meclisi üyelerinin, DEM Parti adına mecliste yeni bir grup kuracağı iddiası oldu. Halihazırda 127 üyeyi barındıran AKP, CHP, MHP ve BBP ile beraber bağımsız üyelerin olduğu mecliste böyle bir girişimin gündemde olmadığını belirten İBB kaynakları, grup kurmanın şu an İBB başkanvekili olarak görev yapan Nuri Aslan’ın onayı neticesinde olabileceğine dikkat çekti.

CHP’den ayrılan ve YENİ Parti’ye katılan seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de geçen günlerde Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve meclis üyelerinin YENİ Parti’ye katılımı konusunda genel merkezin çıkaracağı yol haritası beklendiğini aktarmıştı.