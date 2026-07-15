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Mutlak butlan yönetimi tarafından atanmıştı… Gümrükçü yönetim kurulu listesini duyurdu

Mutlak butlan yönetimi tarafından atanmıştı… Gümrükçü yönetim kurulu listesini duyurdu

15.07.2026 20:06:00
Güncellenme:
ANKA
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Mutlak butlan yönetimi tarafından atanmıştı… Gümrükçü yönetim kurulu listesini duyurdu

Mutlak butlan yönetimi tarafından CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, İzmir İl Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimleri duyurdu.
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Mutlak butlan yönetimindeki CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından onaylanan yeni CHP İzmir İl Yönetim Kurulu listesini paylaştı.

Gümrükçü’nün duyurduğu listede şu isimler yer aldı:

Selim Utku Gümrükçü (Başkan), Aşiti Veysanoğlu, Burak Yılmaz, Erkut Tamay, Ali Hıdır Uludağ, Adnan Alabay, İsfahan Naki, Serdar Aktop, Erkan Kaya, Ruhisu Can Al, Onur Utkan İlçi, Engin Avunç, Azimet Gürbüz, Nüket Akyıldız, İrfan Yelis, Hasan Mert Özcan, Abuzer Turan, Ekincan Aksoy, İsmet Basmacı, Ali İhsan Yıldız, Ahmet Doğukan Gül, Nedim Gümüşkaya, Yahya Yıldız, Gökçe Döşemeciler, Yüksel Bakış, Mehmet Uyar, Serkan Arda, Kemal Kaygül, Birol Soylu, Nejla Elgürmüz, İnanç Nurlu.”

İlgili Konular: #CHP #İzmir #mutlak butlan