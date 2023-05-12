Müzeyi 'küf' yaptılar

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Müzenin inşaatı için dönemin parası ile 20 milyon 300 bin TL harcandı. Müzenin açılışı için ise tarih olarak 2020 belirlendi. Ancak eserlerin sergileneceği salonların, depo alanlarının ve kafelerin bulunduğu müze bir türlü açılamadı. Müze açılamadığı için Aigai antik kenti, Sardes antik kenti gibi birçok bölgede yapılan kazılarda çıkarılan eserler ise depolara konularak bekletildi.

Yıllardır açılamayan müzenin dış cephesi nem ve rutubet nedeniyle pas ve küf tuttu. Paslanan demirlerin zarar gördüğü gözlenirken, depolarda ve sergi alanlarında bekleyen eserlerin nem nedeniyle zarar görme ihtimalinin ise yüksek olduğu açıklandı.