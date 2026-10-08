Müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı

Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, müzikholde bulunan B.Ü.’ye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Bu sırada içeride bulunan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru K.Ç. (40), şüphelilere müdahale etmek istedi.

Şüphelilerin ateş açması üzerine polis memuru da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada polis memuru K.Ç. ile B.Ü. ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.Ç. ile B.Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Müzikholde çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çıkan çatışmanın ardından şüphelinin ateş edip kaçtığı görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, olay sırasında ayağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Diğer şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli de olayın ardından tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve olayla bağlantılı noktalarda yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri de müzikholde çalışma yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, çalışanların da bilgisine başvuruldu. Hayatını kaybeden polis memuru K.Ç. ile B.Ü.’nün cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.