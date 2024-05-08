Müzisyen Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Evde 2 bin Euro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'