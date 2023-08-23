Naci Görür Bingöl depremi açıklaması: 'Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var'

Bingöl'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme dair açıklama yapan ve bölge için uyarıda bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, "Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 12:19
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme dair açıklamada bulundu.

"HASSAS VE ÖZENLİ OLMAKTA YARAR VAR"

Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle."


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