Naci Görür'den Şanlıurfa depremi sonrası kritik açıklama: 'Enerji biriktiriyor'

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir değerlendirme geldi.

Görür, bölgede daha önce deprem olabileceğine işaret ettiğini belirterek sarsıntıyı 2023'te meydana gelen depremler ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendirdi.

"ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

Görür, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa’da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına A çok yakın. Geçmiş olsun"