Naci Görür'ün olası Marmara depremi için ‘tez zamanda’ yorumuna sert eleştiri: ‘Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün olası Marmara depremine ilişkin "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz" açıklaması, jeoloji uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş'ın sert eleştirisine yol açtı.

Demirtaş, söz konusu ifadenin bilimsel bir zamanlama içermediğini ve hiçbir bilimsel karşılığının bulunmadığını belirterek, Görür'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara peş peşe açıklamalarla yanıt verdi.

"NE KADAR TEZ, TRAJİKOMİK BİR AÇIKLAMA"

Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Naci Görür'ün ifadelerini hedef alarak şunları söyledi:

"Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz. "Biz" kim-ler ? "Tez zaman" ne demek ? (Ne kadar TEZ?) "Midilli batısındaki 3.9'luk deprem ile 300 km uzaklıktaki kuzey kol arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Trajikomik bir açıklama"

"DEPREM BİLİMİ HİÇ BU KADAR ZULÜM GÖRMEMİŞTİ"

Demirtaş, eleştirisini şu ifadelerle sürdürdü:

"Tez zamanda deprem bekliyoruz" dediği Marmara kuzey kolu Kumburgaz-Adalar segmenti (segmantasyon da doğru değil) ile 3.9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 km var. Ne ALAKA ? KEL ALAKA Deprem bilimi hiç bu kadar ZULÜM görmemişti."

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Naci Görür, Küçükkuyu Fayı üzerindeki sığ depreme dikkat çekerek, bu hareketliliğin Marmara Bölgesi'ndeki genel gerilimi yansıttığını savunduğu paylaşımında "büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" diyerek şu değerlendirmelere yer vermişti:

"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."