Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dün gece saatlerinden beri Muğla'nın güneyindeki fay sistemlerinde hareketlilik olduğunu belirtti.
Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür Ege’nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti ve yaptığı paylaşımla ‘Muğla’nın güneyi kıpır kıpır’ uyarısında bulundu.
Görür’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle”
Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle pic.twitter.com/rsh1HGKIzV— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 5, 2022
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