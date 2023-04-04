Nadir görülen Kelvin–Helmholtz bulutları İstanbul'da görüntülendi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:58

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:59

Çok rüzgarlı havalarda nadiren oluşan bir bulut türü olan Kelvin-Helmholtz bulutları İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Söz konusu bulut, Baron Kelvin ve fizikçi Hermann von Helmholtz tarafından keşfedildi.