Nadir görülen Kelvin–Helmholtz bulutları İstanbul'da görüntülendi

Dünyada nadir görülen bir bulut olan Kelvin–Helmholtz bulutları bugün İstanbul Havalimanı yakınlarında ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:58
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Çok rüzgarlı havalarda nadiren oluşan bir bulut türü olan Kelvin-Helmholtz bulutları İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Söz konusu bulut, Baron Kelvin ve fizikçi Hermann von Helmholtz tarafından keşfedildi.

 


İstanbul Havalimanı Kelvin–Helmholtz Bulut

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