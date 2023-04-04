Nadir görülen Kelvin–Helmholtz bulutları İstanbul'da görüntülendi
Dünyada nadir görülen bir bulut olan Kelvin–Helmholtz bulutları bugün İstanbul Havalimanı yakınlarında ortaya çıktı.
Çok rüzgarlı havalarda nadiren oluşan bir bulut türü olan Kelvin-Helmholtz bulutları İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Söz konusu bulut, Baron Kelvin ve fizikçi Hermann von Helmholtz tarafından keşfedildi.
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