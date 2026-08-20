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Nadir Nadi mezarı başında anıldı: 'Ödünsüz Atatürkçü'

Nadir Nadi mezarı başında anıldı: 'Ödünsüz Atatürkçü'

20.08.2026 14:34:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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Nadir Nadi mezarı başında anıldı: 'Ödünsüz Atatürkçü'

Gazetemiz başyazarı Nadir Nadi, 35. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus Nadi’nin oğlu, gazetenin kurumsallaşmasında etkin rol oynayan gazetemiz başyazarı Nadir Nadi, 35. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Nadi için bugün Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Mali ve İdari İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, şirket yönetim kurulu üyemiz, gazetemiz yazarı Arif Kızılyalın ve gazete çalışanları hazır bulundu. 

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‘GAZETENİN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR’

Törende konuşan Coşkun, Nadir Nadi’nin Yunus Nadi’den aldığı emaneti başarıyla taşıdığını söyledi. Çok değerli yazarların gazeteye kazandırılmasında da Nadi’nin önemli etkisi olduğunu söyleyen Coşkun, “Yunus Nadi, Nadir Nadi, İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu’nun ödünsüz Atatürkçü çizgisi, bugün de gazetenin yönünü belirliyor. Cumhuriyet gazetesi bu sorumluluk bilinciyle önemli görevler üstlenmeye devam edecek” dedi. 

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‘AÇTIKLARI YOLDA İLERLEYECEĞİZ’

Coşkun’dan sonra söz alan ve Nadi’nin her zaman basın emekçilerinden yana tavır koyduğunu anımsatan Esen, “Gazetemizin kurumsallaşmasında çok önemli bir yere sahipti. Ödünsüz Atatürkçü’ydü. İnandığu değerlerden asla geri adım atmadı. Nadi ailesinin açtığı yolda, onların temellerini attığı yayın ilkeleriyle ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Nadir Nadi

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