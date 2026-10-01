Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü, Dr. Canan Polater'in oldu

Eğitimci, siyasetçi ve yazar Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından her yıl verilen Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü Dr. Canan Polater'in, Hacettepe Üniversitesi'nde hazırladığı "Disiplinlerarası İçeriklerle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarının İlkokul Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi" başlıklı doktora tezine verildi.





Prof. Dr. Ümüt Akagündüz, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Ilgın Gökler (aile adına), Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Sedat Sever ve Prof. Ali Ekber Şahin'den oluşan seçici kurul, bu yıl ödülü oy çokluğu ile Polater'in çalışması için uygun gördü. Ödül, bu yıl kitap ve makale dalında verilmedi.

Ödülü kazanan Dr. Canan Polater, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü birincilikle tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde adalet üzerinde de önlisans yapan Polater, yüksek lisansını sınıf eğitimi alanında İnönü Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını da yine sınıf eğitimi alanında Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiren Polater, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak akademik yaşamını sürdürüyor.

Dr. Canan Polater'in, ortak yazarlarla birlikte "Matematik Eğitiminde Çocuklar İçin Felsefe", "Öğretmen Eğitimini Yeniden Düşünmek", "İlkokulda Yapay Zeka" adlı kitapları bulunuyor.

Polater'e ödülü, önümüzde günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek.