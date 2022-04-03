Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
Beyoğlu'nda manevra yapmak isteyen nakliyat kamyonu, freni tutmayınca sokağın ortasına devrildi.
Piyalepaşa Resne Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, ev eşyası yüklü 34 EJ 7129 plakalı nakliyat kamyonun sürücüsü yokuş yukarı doğru manevra yapmak istedi. Bu sırada frenleri tutmayan kamyon sokağın ortasına devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anına şahit olan Sevilay Karabulut, “Balkonda otururken arabanın kaydığını gördüm. Bir anda çok kötü devrildi. Sokakta yankılanan çığlık sesi benim sesimdi. Oturduğum binaya girecek diye çok korktum. Allahtan her iki binaya da değmeden arada devrildi. Çok şükür kimse yaralanmadı. Şoför de arabadan sağ salim çıktı. Tek temennimiz, şoförün kamyon içerisinden sağ çıkması oldu" diye konuştu.
"DEPREM OLUYOR SANDIM"
Deprem olduğunu düşünerek büyük bir panikle camdan dışarı baktığını söyleyen Recep Kaya, “Birden bir ses geldi, camı açıp dışarı baktım. Kamyonun devrildiğini gördüm. Bina yıkılıyor, deprem oluyor sandım. Dışarı çıktığımda da sağ olsun kaptanın arabayı diğer yöne doğru kırdığını gördüm. Binaya zarar vermemek için arabayı devirmiş. Cana gelmesin mala gelsin diye kendi arabasını devirmiş. Araba da yüklüymüş zaten, ev eşyası varmış içinde. Yapacak bir şey yok yani, bunu da atlattık" ifadelerini kullandı.
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