Nargile kömürü yüklü tır alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, İ.H.K. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen nargile kömürü yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolu Deliosman köyü mevkisinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırda büyük çapta hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.