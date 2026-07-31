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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama

31.07.2026 14:37:00
Güncellenme:
ANKA
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Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan Demirtaş ziyaretine ilişkin açıklama

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Baran Güran, "Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim" dedi.
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran, Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

"NARİN’İN HAKİKATİNİ SAVUNAN BİRİLERİNİN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Baran Güran, Demirtaş'ın dosya ile ilgilendiğini ve cezaevinden umutla ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Selahattin Demirtaş ile önemli bir görüşmemiz vardı. Sağlığı yerindeydi. Dosyayı daha önceden çok iyi incelemiş, hepsini okumuş. Ve başımıza gelen tüm olayları kendisine anlattık. Nevzat Narin'i gömdü, Nevzat katildir. Olayı karıştırmaya gerek yok. Zaten dosya ile ilgili şu an verilen karar bile hayatın olanaklarına aykırıdır. Çünkü deliller de bunu gösteriyor. 'Bu dosyanın avukatıyım. Sizin de kardeşinizim. Bu dosyanın takipçisiyim. Bu dosya artık benim davam. Burada bir haksızlık var.' dedi. Cezaevinden umutlu ayrıldık. İlk defa bir cezaevi görüşünden umutla ayrıldım ve aslında sahipsiz olmadığımızı, bizim hakikatimizi, Narin’in hakikatini savunan birilerinin olduğunu fark ettim. Bu bizi çok umutlandırdı."

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