NATO İletişimciler Konferansı İstanbul’da gerçekleşti: 42 ülkeden 542 iletişimci katıldı

NATO İletişimciler Konferansı, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden 542 iletişimcinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Konferansa “NATO ağına tam entegre modern muhabere ve bilgi sistemleri ile medya stüdyosu ve güvenlik sistemleriyle donatılan, milli ve uluslararası komuta yeri tatbikatlarının yanı sıra harp oyunları, toplantı, seminer, konferans, panel ve akademik faaliyetleri icra etme kabiliyetine sahip olan” İstanbul’daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı ev sahipliği yaptı.

'İŞBİRLİĞİ ARTMALI'

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinasyonunda gerçekleştirilen konferansa, NATO’nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO Sözcüsü Allison Hart başta olmak üzere NATO’nun üst düzey yöneticileri de katıldı. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Stratejik İletişim Yönetimi Direktörü Dr. Vlasta Zekulic, konferans sonrası, “Buradayken en az iki önemli sonuç çıkardım: İlki, bilişsel alanda ve bilişsel boyutta savunma yapma ve faaliyet gösterme kabiliyetimizi geliştirmek, gerçekten üstesinden gelmemiz gereken yeni zorluklardan biri. İkinci önemli sonuç ise bunun NATO, Müttefikler ve savunma sanayisi arasında çok daha yakın bir işbirliği olmadan mümkün olmayacağı” diye konuştu.