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NATO operasyonunda tutuklanan avukatlar için basın açıklaması yapılacak: Hukuk örgütlerinden 'Çağlayan' çağrısı

NATO operasyonunda tutuklanan avukatlar için basın açıklaması yapılacak: Hukuk örgütlerinden 'Çağlayan' çağrısı

16.07.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO operasyonunda tutuklanan avukatlar için basın açıklaması yapılacak: Hukuk örgütlerinden 'Çağlayan' çağrısı

NATO Zirvesi operasyonları kapsamında tutuklanan ÇHD'li avukatlar için yarın Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. Çok sayıda hukuk örgütü, tutuklama kararlarına karşı toplu olarak itiraz dilekçesi sunacak.
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7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildikleri sulh ceza hâkimliklerince tutuklanan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Av. Ezgi Önalan ile şube üyeleri Av. Doğa İncesu ve Av. Yunus Emre Işık için yarın Çağlayan’da eylem yapılacak.

Aralarında ÇHD, ÖHD ve SOL Hukuk’un da bulunduğu 13 hukuk örgütü, tutuklama kararlarına karşı yarın toplu olarak itiraz dilekçesi sunacaklarını açıkladı. Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından adliye önünde ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.

"MESLEKTAŞLARIMIZA ÖZGÜRLÜK"

Hukuk örgütleri tarafından yapılan ortak çağrıda, şu ifadelere yer verildi:

"Emperyalist savaş örgütü NATO’nun rahatı için evleri basılarak işkenceyle gözaltına alınan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Av. Ezgi Önalan ve şube üyeleri Av. Yunusemre Işık ile Av. Doğa İncesu sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. Meslektaşlarımız hakkındaki tutuklama kararlarına itiraz dilekçeleri yarın toplu olarak sunulacaktır."

"Tutuklanan meslektaşlarımıza özgürlük" şiarıyla gerçekleştirilecek basın açıklaması, yarın (16 Temmuz Perşembe) saat 12.00’de Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi C Kapısı önünde yapılacak.

Ortak basın açıklaması çağrısında imzası bulunan kurumlar şunlar:

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, SOL Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Demokrasi İçin Hukukçular, Boyun Eğmeyen Hukukçular, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Katılımcı Avukatlar, Kartal Hukukçular Derneği, Avukatlar Sendikası, Sosyal Hukuk.

İlgili Konular: #avukat #Çağlayan