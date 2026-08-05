NATO protestosunu takip eden gazeteciye soruşturma:

Sendika.Org muhabiri Nisan Çıra hakkında, NATO protestosunu takip ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya konu olan paylaşımın, 27 Haziran'da Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen protesto eylemini takip ettiği sırada çekilen fotoğraflar olduğu belirtildi.

NATO Zirvesi öncesinde 7-8 Temmuz tarihlerinde çok sayıda X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Çıra'nın kullandığı "ciranisan" isimli X hesabı da 7 Temmuz'da erişime engellenmişti.

Haberde, soruşturmada Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği "sanal devriye" yönteminin kullanıldığı da öne sürüldü.

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Nisan Çıra, basına yönelik baskıların keyfi hale geldiğini savunarak, "Hukuki temelden yoksun soruşturmalar bunun bir parçası. Çeşitli mücadele alanlarında polis ve jandarma tarafından engellenmeye çalışılan basın emekçileri, fiili engellerin ardından hukuksuz soruşturma ve davalarla da karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Çıra, "Bu topyekûn kuşatmayı dayanışmayla aşabileceğimizi biliyoruz. Sendika.Org olarak halkın mücadelesini kaydetmeye ve direnenlerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.