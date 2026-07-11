NATO yasakları nedeniyle Ankara yerine İzmir'de anma: ‘129 aydır adalet ve barış mücadelemiz sürüyor’

10 Ekim Barış Derneği, her ayın 10’unda Ankara’da yaptığı eylemi, NATO yasakları nedeniyle bu ay İzmir’de düzenledi.

Alsancak 10 Ekim anıtı önünde yapılan anmada, “Katil IŞİD işbirlikçi AKP”, “Katil NATO Ortadoğu’dan defol”, “10 Ekim’i unutma unutturma” sloganları atıldı. 10 Ekim yaralılarından Murat Akçalı, entübe edilen şair Ahmet Telli’nin şiirini okudu.

Katliamdan yaralı kurtulan 10 Ekim Barış Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Özdağ da emek demokrasi mücadelesi verenlerin katledilmesinin üzerinden 129 ay geçtiğini söyleyerek “Hem adalet hem de barış mücadelesini sürdürüyoruz” dedi.

10 Ekim Barış Derneği Eş Başkanı İshak Kocabıyık, NATO’nun kurulduğu günden beri bir savaş örgütü olduğunu belirterek “Bastığı yerde ot bitmez. NATO demek savaş demek, halkların birbirine boğazlatılması, yıkım, yoksulluk demek. Geldiği yerlere zulümden başka hiçbir şey getirmedi” dedi.

Mahkemenin 25 Eylül’e ertelendiğini anımsatan Kocabıyık, “Arkadaşlarımıza olan borcumuzu adalet ve barış mücadelesi ile ödemeye kararlıyız” diye konuştu.