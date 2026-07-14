Nato zirvesi öncesi köpekler toplatıldı, zirvede Ankara kedileri ile tanıtım yapıldı: Hayvanseverlerden iktidara ‘ikiyüzlülük’ çıkışı

NATO zirvesi öncesinde Ankara’da sokak köpekleri toplatılırken ve hayvan hakları savunucularının eleştirileri gündemdeki yerini korurken, zirve sırasında Ankara kedilerinin yabancı heyetlere tanıtılması tepkilere neden oldu.

Hayvan hakları savunucuları, zirve öncesinde çok sayıda köpeğin kentten toplatıldığını, akıbetlerine ilişkin kamuoyuna yeterli bilgi verilmediğini hatırlatırken, Ankara kedilerinin tanıtılmasını “çelişkili bir görüntü” olarak değerlendirdi.

‘ANKARA KEDİLERİ REKLAM ARACI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Yaşatacağız Platformu, “NATO zirvesi boyunca zirveye katılanlara reklam aracı olarak Ankara kedilerinin kullanılması iktidarın iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya çıkarttı” dedi. Platform üyeleri, “Ankara’da 52 bin köpeğin katliamına neden olan, el altından kedileri de toplatan iktidar ve suç ortakları belediyeler zirveye getirdikleri Ankara kedileriyle sanki hayvanlara değer veriyormuş izlenimi yaratmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri, “Soykırımın büyüklüğünü verilerle örneklendirmek gerekirse sadece Ankara Karataş Barınağı’nın nisan ayı raporuna göre 31 bin 508 köpek, barınak şartlarından öldü ya da öldürüldü. Barınakta geride kalan köpekler de öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya” diye konuştu.

Ankara kedilerinin zirve kapsamında farklı bir ortamda sergilenmesine de tepki gösteren platform üyeleri bunun hayvan refahı açısından sakıncalı olduğunu vurguladı. “Kediler, köpekler gibi bulundukları ortama kolay adapte olamazlar. Yer değişikliği bir kedi için her zaman travmadır. Ankara kedileri de birer oyuncak değil, hisseden, korku duyan bizim gibi canlılardır. Vitrin olarak kullanılamazlar” ifadelerini kullandı.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Platform üyeleri mevcut hayvan politikalarını da eleştirerek sokak hayvanlarına yönelik yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, “Yaşatan yasa gelmeden, sokaklar hayvanlar için özgürleşmeden de battığımız yerden çıkabilecek durumda değiliz” vurgusu yapıldı.