NATO Zirvesi tutuklamaları: TEMA gönüllüleri, gazeteciler ve akademisyenler tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli terör örgütlerine üyelikten tutuklanan yurttaşlar tahliye edilmeye başlandı.
TEMA'CILAR TAHLİYE EDİLDİ
Bu kapsamda TKP/ML terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in bulunduğu 30 TEMA Vakfı gönüllüsü bugün sabaha karşı tahliye edildi.
GAZETECİLER VE AKADEMİSYENLER TAHLİYE
Ayrıca aynı süreçte aynı suçlama ile tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş, Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan da tahliye edildi.