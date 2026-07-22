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NATO Zirvesi tutuklamaları: TEMA gönüllüleri, gazeteciler ve akademisyenler tahliye edildi

NATO Zirvesi tutuklamaları: TEMA gönüllüleri, gazeteciler ve akademisyenler tahliye edildi

22.07.2026 11:52:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
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NATO Zirvesi tutuklamaları: TEMA gönüllüleri, gazeteciler ve akademisyenler tahliye edildi

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan aralarında TEMA Vakfı gönüllülerinin, gazetecilerin ve akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tahliye edildi.
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NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeşitli terör örgütlerine üyelikten tutuklanan yurttaşlar tahliye edilmeye başlandı.

TEMA'CILAR TAHLİYE EDİLDİ

Bu kapsamda TKP/ML terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in bulunduğu 30 TEMA Vakfı gönüllüsü bugün sabaha karşı tahliye edildi.

GAZETECİLER VE AKADEMİSYENLER TAHLİYE

Ayrıca aynı süreçte aynı suçlama ile tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş, Umut-Sen sözcüsü Burcu Arıkan da tahliye edildi.

İlgili Konular: #NATO #Tahliye

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