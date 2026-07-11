NATO zirvesinde İletişim Başkanlığından ‘Medya Etiği’ kitabı: ‘Gazetecinin önceliği halktır' deniyor

İngiliz Telegraph gazetesi muhabiri Sophia Yan, Ankara’da katıldığı NATO zirvesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının “Accurate Reporting and Media Ethics (Doğru Habercilik ve Medya Etiği)” kitabının fotoğrafını gülme ifadesiyle paylaşarak, “Bunu Türkiye Cumhurbaşkanı’nın iletişim ofisinden aldım. Kitap, basın özgürlüğüyle tutarlı olmayan bir şekilde gazetecileri düzenli olarak gözaltına alan bir ülkeden” sözlerini kullandı.

'HALK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

Kitabın NATO Zirvesi’nde bir masa üzerinde sergilendiği öğrenildi. 2023 yılında Türkçesi, 2024 yılında İngilizcesi yayımlanan kitabın girişinde, “Medya mensubunun öncelikli sorumluluğu, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkına saygı duymak ve gerçeklerden doğru ve tam olarak haberdar etmektir. Kendisi için doğuracağı sonuçlar ne olursa olsun, medya mensubu, toplumun gerçeği bilme, öğrenme hakkını korumak durumundadır. Medya mensubu işvereninden ve resmi makamlardan önce halka karşı sorumluluk taşımalıdır” sözleri yer alıyor.

'SANSÜRLE MÜCADELE'

Kitapta ifade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne özellikle vurgu yapılıyor. “Yayınlarda ifade özgürlüğü ilkesinin gözetilmesi esastır. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında yer alan çok önemli bir kavramdır. Basın, bilgi toplama, yayımlama ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın yorum yapma hakkına sahip olmalıdır. Medya mensubu, daima basın özgürlüğü ilkesini savunmalı, saptırmayı ve sansürü yok etmek için çabalamalıdır” deniyor.

'MASUMİYET KARİNESİ'

Yargı haberlerine de değinilen kitapta, “Medya mensubu daima masumiyet karinesi ilkesine saygı göstererek haber hazırlamalıdır. Kesinleşmiş bir yargı kararından önce şüphelinin suçlu olarak ilan edilmesi yasaktır. Medya mensubu yargı sürecinde taraf olmamalıdır” değerlendirmeleri yer buluyor. Bunlar, akıllara Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan yayınları getiriyor.

‘SEÇİMLERDE ADİL YAYINCILIK'

Kitapta seçim dönemlerinde yapılan yayınlara da ayrı parantez açılıyor. “Adil, kamu için haber alma özgürlüğünü koruyan ve siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlayan bir yayıncılığın temini için, seçim kampanyalarına ilişkin haberlerde yayın organının katılmadığı görüşlere de yer verilmelidir. Dengeli, tarafsız ve özgür bir habercilik için kendi düşüncelerine aykırı olanların da aktarılması ilkesi, seçimlerle ilgili reklam ve ilanların yayımlanması için de geçerlidir” deniyor. TRT, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 60 katı kadar süre ayırmıştı.