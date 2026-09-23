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Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?
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Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

23.09.2026 17:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

Emeklilik yaşı sorgulama işlemi, emekli olmayı bekleyen yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İşte emeklilik yaşını e-Devlet üzerinden öğrenmek isteyenlerin izlemesi gereken adımlar...

Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

Emeklilik yaşını, gerekli prim gününü ve emeklilik şartlarını öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden emeklilik hesaplaması yapabiliyor. İşte e-Devlet emeklilik hesaplama ekranının kullanımına ilişkin ayrıntılar...

Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

E-DEVLET'TEN EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik hesaplaması yapmak isteyenlerin öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan ilgili hizmete ulaşılabiliyor.

Hizmete ulaşmak için şu adımlar izlenebilir:

1. e-Devlet'e giriş yapın

  • e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. Sisteme e-Devlet şifresi, elektronik imza, mobil imza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya internet bankacılığı gibi yöntemlerle giriş yapılabiliyor.

2. Emeklilik hesaplama hizmetini arayın

  • Sistemin arama bölümüne “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” yazılarak ilgili hizmete ulaşılabilir. Bu hizmet, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunuluyor.
  • İstenirse e-Devlet'teki “Çalışma Hayatım” hizmetinden de emeklilik bilgileri takip edilebilir. e-Devlet arama sonuçlarında bu hizmet de yer alıyor.

3. Sigorta bilgilerinizi kontrol edin

  • Emeklilik hesaplamasında sigortalılık bilgilerinin doğru olması önem taşıyor. Çalışanın 4A, 4B veya 4C kapsamındaki sigortalılık durumu ve hizmet kayıtları emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınıyor.
  • Bu nedenle hesaplama yapmadan önce hizmet dökümündeki işe giriş tarihi ve prim günlerinin kontrol edilmesi yararlı olabilir.

4. Emeklilik bilgilerinizi görüntüleyin

  • İlgili hizmet üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kişinin emeklilik şartlarına ilişkin bilgiler ekranda görüntülenebilir. Böylece mevcut hizmet kayıtlarına göre emeklilik için gereken şartlar takip edilebilir.
Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

PRİM GÜN SAYISI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplam prim gününü öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine ulaşabilir. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü hizmeti, kişinin sigortalılık ve hizmet bilgilerini kontrol etmesine yardımcı olur. e-Devlet'te bu hizmet, emeklilik hesaplama ekranıyla birlikte sunulan ilgili hizmetler arasında yer alıyor.

Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

4A, 4B VE 4C EMEKLİLİK HESABI FARKLI MI?

Sigortalının hangi kapsamda çalıştığı emeklilik şartlarının belirlenmesinde önem taşıyor. 4A kapsamında çalışanlar, 4B kapsamında bulunanlar ve 4C kapsamında sigortalı olanlar için uygulanabilecek şartlar farklılık gösterebiliyor.

  • Bu nedenle emeklilik hesaplamasında öncelikle kişinin hangi sigorta koluna tabi olduğunun belirlenmesi gerekiyor.
Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİK HESABINI ETKİLER Mİ?

Askerlik veya doğum gibi kanunda belirtilen borçlanma hakları, kişinin emeklilik hesabını etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Ancak borçlanmanın emeklilik yaşına veya prim gününe etkisi kişinin sigorta başlangıcı ve diğer hizmet bilgilerine göre değişebiliyor.

  • Bu nedenle borçlanma yapılmadan önce kişinin kendi hizmet kayıtları üzerinden şartların incelenmesi gerekiyor.
Ne zaman emekli olurum? e-Devlet hesaplama ekranı nasıl kullanılır?

E-DEVLET EMEKLİLİK HESAPLAMA EKRANINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emeklilik hesabının doğru değerlendirilebilmesi için hizmet kayıtlarının güncel ve doğru olması önem taşıyor. Özellikle şu bilgiler kontrol edilebilir:

  • İlk sigorta başlangıç tarihi
  • Toplam prim gün sayısı
  • Sigortalılık statüsü
  • Hizmet dökümündeki çalışma süreleri
  • Varsa borçlanmaya konu süreler
  • Kayıtlarda eksik veya hatalı görünen çalışma dönemleri

Kişinin hizmet kayıtlarında eksiklik bulunması halinde ekrandaki sonuçların mevcut kayıtlara göre şekillenebileceği unutulmamalı.

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