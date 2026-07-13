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Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü?

Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü?

13.07.2026 10:57:00
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Haber Merkezi
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Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü?

İstanbul'da bir süredir tedavi gören AKP'li Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü?
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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Necat Cellek kimdir? Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek neden öldü?

NECAT CELLEK KİMDİR?

1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde doğan Necat Cellek, ilkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi Siirt'te tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 

AKP'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, evli ve 10 çocuk babasıydı.

NECAT CELLEK NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in sağlık durumu ağırlaştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Cellek, 60 yaşında hayatını kaybetti.

İlgili Konular: #AKP #Şirvan #Necat Cellek

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