Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde mülakat skandalı: Soru bile sormadılar

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Türkiye’de öğretmenler başta olmak üzere birçok kesimden yurttaş, kamudaki mülakatlarda adaletsizlik yapıldığı gerekçesiyle iktidara tepki gösteriyor.

Mülakat sisteminin kaldırılmasına yönelik istekler konuyla ilgili tartışmalı bir uygulama da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yaşandı. Eski AKP milletvekili Cem Zorlu’nun rektör olduğu üniversitede yapılan “Görevde Yükselme Yazılı Sınavı”nda 86 puanla otuz dokuz kişi arasından ikinci olan Mustafa Çiçek, mülakattan 65 alarak süreçten elendi.

Cumhuriyet’e konuşan Çiçek, “Mülakatta herhangi bir soru sorulmadı. Sadece kendimi tanıtmam istendi. Diğer adaylar da sınavlarının aynı şekilde geçtiğini söyledi. Herkese eşit davranılınca sabit puan verileceğini ve yazılı sınav sonucuna göre belirleneceğini düşündük. Ancak ikinci olduğum yazılı sınavın mülakatından 65 alarak elendim. Mülakatta soru sorulsa ve biz de cevaplayamamış olsak ‘Kaybettik’ deriz zaten. Ancak öyle birşey olmadı, soru bile sorulmadı” dedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgede sınavdan 90 alarak birinci olan adayın da mülakattan 65 alarak elendiği görüldü. Ayrıca beş kişilik kontenjana giren adayların sözlü mülakat puanı 92 ile 98 arasında değişirken bu beş kişi dışındaki adaylara verilen en yüksek puanın 75 olması da dikkat çekti.

BU İLK DEĞİL

Üniversitede 2020 yılında yine eski AKP Milletvekili Zorlu’nun rektörlük yaptığı dönemde benzer bir olay yaşandı. Üniversitenin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” yazılı sınavından yüksek not alan birçok personele mülakattan düşük not verilerek başarısız gösterildi.