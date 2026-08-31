‘Nefes’te görev değişimi: Yeni GYY’si belli oldu

Kuruluşundan bu yana nefes.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen İsmail Şahin, geçtiğimiz hafta başında kurumla yollarını ayırdı. Şahin’den boşalan koltuğun yeni sahibi de belli oldu.
1 EYLÜL’DE GÖREVE BAŞLIYOR
Medyaradar'ın haberine göre, gazeteci Orhan Can, 1 Eylül itibarıyla nefes.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenecek.
SON DURAĞI HALK TV’YDİ
Orhan Can, Eylül 2024’te halktv.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmişti.
Aralık 2024’te Can, üst düzey yönetimle yaşanan uyumsuzluğun ardından kurumdan ayrılma kararı aldı. Can, ayrılığını çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajla duyurmuştu.