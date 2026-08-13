Nehirde kaybolan çocuklardan biri ölü bulundu

Adana'da Ceyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi tarıyor.
Dalgıç polisler de nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu, çocukların nehre girdiği alandan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Simar Süleyman'ın cansız bedeni bulundu.
Nehirde kaybolan Salih Rami'nin bulunması için de ekiplerin çalışması sürüyor.
Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Salih Rami ile arkadaşı Simar Süleyman'ın gözden kaybolmaları üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.