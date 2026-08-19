Bitlis’in önemli doğal güzelliklerinden Nemrut Kalderası, Milli Park ilan edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan alanın “Nemrut Kalderası Milli Parkı” olarak belirlenmesine karar verildi.

Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

İKİ YILDIR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesi için yaklaşık iki yıldır çalışma yürütülüyordu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, haziran ayında yaptığı açıklamada sürecin son aşamaya geldiğini ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

Nemrut Kalderası; volkanik yapısı, krater gölü, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları ve doğal peyzajıyla bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alıyor.