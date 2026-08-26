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Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

26.08.2026 16:04:00
Güncellenme:
DHA
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Nevşehir'de çekici ile traktör çarpıştı: 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Aksaray-Nevşehir çevre yolunda saat 14.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Aksaray yönünde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı çekici ile N.T. idaresindeki 50 AGA 468 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör şoförü N.T. ve römorkundaki 4 çocuk ile çekicinin şoförü Ö.T. yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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