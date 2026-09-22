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Nevşehir'de devlet hastanesinde para karşılığı muayene ve ameliyat iddiası: Doktor aralarında 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de devlet hastanesinde para karşılığı muayene ve ameliyat iddiası: Doktor aralarında 3 kişi tutuklandı

22.09.2026 09:51:00
Güncellenme:
AA
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Nevşehir'de devlet hastanesinde para karşılığı muayene ve ameliyat iddiası: Doktor aralarında 3 kişi tutuklandı

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde, geçici kimlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene ve ameliyat ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Y.S'nin geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiasıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, doktor, aracı ve hizmet alanlara yönelik operasyon düzenlendi.

DOKTOR DA ARALARINDA 3 TUTUKLAMA

Operasyonda, doktor Y.S, aracılık yapan yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptıran Ö.K. ile 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, C.M. ile Ö.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 zanlı ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Rüşvet #Nevşehir #Devlet hastanesi

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