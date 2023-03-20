Nevşehir'den sonra Samsun... Bir Recep Tayyip Erdoğan daha adaylık için başvurdu
Nevşehir'den sonra Samsun'da da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile isim ve soyadı benzerliği olan bir kişi, 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için AKP'den aday adayı oldu.
Samsun'da yaşayan AKP'li Recep Tayyip Edoğan, AKP İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.
Yaklaşık 10 yıldır AKP teşkilatları içerisinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere yer vermek, ustalığın şiarındandır sözünden hareketle bugün burada bulunuyorum. 2002 yılında partimizin il binasının açılışında Cumhurbaşkanımızla bebekliğimden bir fotoğrafımız var" dedi.
Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan ise, "Recep'in ismini öncelikle recep ayında doğduğu için koyduk. Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı da Tayyip ismini de ekledik. Soyadımız da Erdoğan. Oğlumun doğduğu dönemlerde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ceza aldığı bir dönemdi. Ona destek amaçlı Samsun'dan ses vermek istedik" diye konuştu.
Nevşehir'de de AKP'li Cumhurbaşkanı ile isim ve soyadı benzerliği olan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıştı.
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