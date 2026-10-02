Nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı!

Ankara’da yaşayan 38 yaşındaki Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından sol burun deliğinden zaman zaman gelen şeffaf sıvıyı nezle veya alerji belirtisi sanarak önemsemedi.

Son 3 ayda akıntının belirgin şekilde artması üzerine hastaneye başvuran Ağaçayak’ın yapılan tetkiklerinde, burnundan gelen sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu belirlendi.

Beynin alt tabanında tespit edilen açıklığın ise 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasındaki travmaya bağlı geliştiği saptandı.

“AVUÇ AVUÇ AKMAYA BAŞLADI”

Kazanın ardından uzun süre sorunun farkına varmadığını anlatan Ağaçayak, şunları söyledi:

“İki koltuk arasında sıkıştım, kaldım. İşte o zaman kafa tasımda açıklık oluşmuş. Ama biz fark etmedik 4 yıl boyunca bunu. İlk müdahalede, başımda bir ağrı hissetmiyordum, kırık çıkık da olmayınca direkt 'iyisin' dediler ve eve gönderdiler.

Ara ara burnumdan sıvı geliyordu; ama 3-4 ayda bir ve az az. Ben de onu gribal bir şey zannediyordum. Ama 3 ay önce avuç avuç akmaya başladı sabahları. Öylelikle farklı bir doktora gittim. Beyin omurilik sıvısı olduğu orada ortaya çıktı. Doktorlarım beyin ameliyatı olmam gerektiğini, böyle yaşayamayacağımı söyledi. Ama ben açık ameliyat istemedim.”

BURUNDAN ENDOSKOPİK YÖNTEMLE AMELİYAT EDİLDİ

Ağaçayak, 16 Eylül’de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde burun içinden endoskopik yöntemle ameliyat edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından taburcu edilen Ağaçayak, şikâyetlerinin sona erdiğini söyledi.

Ağaçayak, “Şikayetlerim ameliyatın ardından durdu, akıntı gelmiyor artık. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi. Yeniden bir umut ışığı doğdu bana” dedi.

TEK TARAFLI ŞEFFAF AKINTIYA DİKKAT

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi KBB Kliniğinden Uzman Dr. Muhittin Akalın, özellikle kafa travmasının ardından ortaya çıkan tek taraflı ve şeffaf burun akıntısının önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Akalın, “Özellikle burnun tek tarafından böyle şeffaf renkli bir akıntımız olduğu zaman, travma sonrası da olduysa bunu önemsememiz gerekiyor” dedi.

Beyin ile burun arasındaki açıklığın kapatılmaması halinde ciddi enfeksiyon ve menenjit riski bulunduğunu belirten Akalın, literatürde bu tür endoskopik ameliyatların başarı oranının yüzde 90 olarak bildirildiğini söyledi.