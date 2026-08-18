Niğde-Ankara Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Acıgöl ilçesi Kurugöl mevki üzerindeki Ankara-Niğde Otoyolu'nda 13.30 sıralarında Burak Karagöz yönetimindeki madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın etkisiyle yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.