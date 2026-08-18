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Niğde-Ankara Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Niğde-Ankara Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR devrildi: 1 ölü

18.08.2026 16:43:00
Güncellenme:
DHA
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Niğde-Ankara Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR devrildi: 1 ölü

Nevşehir'de Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde madeni yağ yüklü TIR'ın devrilerek yandığı kazada sürücü Burak Karagöz (30), hayatını kaybetti.
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Acıgöl ilçesi Kurugöl mevki üzerindeki Ankara-Niğde Otoyolu'nda 13.30 sıralarında  Burak Karagöz yönetimindeki madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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