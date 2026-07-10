Niğde'de butlancı ekibin atadığı heyet kapı dışarı edildi, il binasına girişi engellendi

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, partide tasfiye sürecine girişmişti. Niğde İl Başkanlığı'ndaki seçilmiş CHP yönetimini de görevden alan Kılıçdaroğlu, Teyfik Caymaz'ı il başkanlığına atamıştı.
Niğde İl Başkanlığı'na polis eşliğinde girmek isteyen Caymaz ve beraberindeki heyete seçilmiş CHP yönetimi ve CHP'liler tepki gösterdi.
Yaşanan krizin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edilmesine rağmen seçilmiş yönetim, atanan yönetimin il binasına girmesini engelledi. Gergin dakikaların ardından ilk denemesinde il binasına ulaşamayan Teyfik Caymaz ve beraberindeki heyet alandan uzaklaşmak durumunda kaldı.
Niğde İl binamıza gelen kayyum heyeti arkalarına bakmadan geri döndü. pic.twitter.com/SjEm7iC74l— Erhan Adem (@erhanadem51) July 10, 2026
O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, "Niğde İl binamıza gelen kayyum heyeti arkalarına bakmadan geri döndü" ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Niğde'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
CHP'de 26 il başkanı görevden alınırken, 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan isimler arasında CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal da yer aldı.