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Niğde'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Niğde'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

28.09.2026 10:53:00
Güncellenme:
DHA
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Niğde'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Niğde'de banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık işlem yapan 5 şüpheli tutuklandı.
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde 14 şüpheli şahsın banka hesaplarının, yasa dışı bahis sitelerinde toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 TL tutarındaki para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 4’ünün daha önce tutuklandığı belirlendi.

Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelinin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #Niğde #yasa dışı bahis

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