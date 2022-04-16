Niğdeli kasap: Vatandaş 5-10 liralık kıyma istiyor, verirken utanıyorum
Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan yakınan Niğdeli kasap, “Vatandaş et alamıyor. 5-10 liralık kıyma istiyor. Ben verirken utanıyorum” diye konuştu.
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde’de bir kasap dükkanını ziyaret etti.
Adem’in “Vatandaş et alabiliyor mu, et satışları ne durumda. Yüzde 25 oranında zam gelecekmiş, ne diyorsun” diye sorması üzerine kasap Hamay Selçuk, şöyle dedi:
''VATANDAŞ 5-10 LİRALIK KIYMA İSTİYOR BEN VERİRKEN UTANIYORUM ''
“Gelen müşterilerimiz et alamıyor, eskiden alabiliyorlardı ve şimdi yüzde 25 ete zam gelecek. Vatandaşın alım gücü oldukça düştü. 15 liralık kıyma, 50 liralık et isteyenler var. 5 liralık kuyruk isteyenler var. Biz de bu şartlarda sonuç ne olacak onu düşünüyoruz. Şu anda etin kilosunu 110-120 liraya satıyoruz, ama daha yüksek fiyata satanlarda var. Bu et geçen sene 50 liraydı, 60 liraydı. Bu zamların sebebi de yem fiyatlarının yüksek olması, maliyetlerin yüksek olması bu durumlara getirdi.
Biz vatandaşa ucuz satmak istiyoruz, vatandaşlarda alsın istiyoruz ama vatandaşın alım gücü oldukça düştü. Biz destek bekliyoruz. Yem desteği bekliyoruz oldukça maliyetler arttı. Maliyetlerin artması sebebi ile bu duruma geldik vatandaş alamıyor. 5 liralık kıyma istiyor, 10 liralık kıyma istiyor. Ben verirken utanıyorum arkadaş.”
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