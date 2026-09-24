Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları geldi. Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı. Peki, Nihat Kırmızı kimdir? Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı'nın serveti ne kadar? Nihat Kırmızı neden tutuklandı?

NİHAT KIRMIZI KİMDİR?

1978 doğumlu Nihat Kırmızı, lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi'nde iletişim ve finans alanlarında lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında Doğa Grup şirketlerinden Doğa Telekom'da üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Kırmızı, 2013 yılında sigorta sektöründe faaliyet gösteren Doğa Sigorta'yı kurdu. Kariyerini iş dünyasının yanı sıra eğitim ve spor alanlarında da sürdüren Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi.

Sporla yakından ilgilenen Nihat Kırmızı, Galatasaray Sportif A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Kırmızı'nın Galatasaray ile olan bağlantısı yalnızca yönetim görevleriyle sınırlı kalmadı. Doğa Sigorta, 2018-2020 yılları arasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu yaptı.

Nihat Kırmızı, iş dünyası ve eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor yönetiminde de görev aldı. Kırmızı'nın öne çıkan görevleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Galatasaray Sportif A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği bulunuyor.

Nihat Kırmızı, Business Life dergisinin 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmalarda “İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO” arasında gösterildi.

NİHAT KIRMIZI SERVETİ NE KADAR?

Nihat Kırmızı'nın kişisel servetinin toplam değerine ilişkin doğrulanmış ve kamuya açıklanmış bir rakam bulunmamaktadır.

NİHAT KIRMIZI NEDEN TUTUKLANDI?

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.