AKP’nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını açıkladı. Peki, Nihat Zeybekçi kimdir, nereli, kaç yaşında? Nihat Zeybekçi'nin şu anki görevi ne?

NİHAT ZEYBEKÇİ KİMDİR?

Nihat Zeybekçi, 1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar beldesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Zeybekçi, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra 1994 yılında kendi şirketini kurarak iş dünyasında faaliyet gösterdi.

Siyasete AKP çatısı altında adım atan Zeybekçi, 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Bu dönemde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu.

2011 genel seçimlerinde AKP'den Denizli milletvekili seçilen Zeybekçi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.

NİHAT ZEYBEKÇİ’NİN ŞU ANKİ GÖREVİ NEDİR?

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanan Zeybekçi, 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 yılında AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) seçilen Zeybekçi, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

NİHAT ZEYBEKÇİ'NİN ÖZEL HAYATI

Nihat Zeybekçi, Ayşen Zeybekci ile evlidir ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.