Nikahına günler kala aracında silahlı saldırıda öldü

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak’ta meydana geldi.

Kenan Abuzer Tilki arkadaşlarıyla birlikte aracında oturduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tilki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Tilki, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kenan Abuzer Tilki’nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan bu hafta nikahı olan Kenan Abuzer Tilki’nin 40’tan fazla suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.