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Nil Özalp kimdir? Şarkıcı Nil Özalp kaç yaşında, nereli? Nil Özalp neden gözaltına alındı?

Nil Özalp kimdir? Şarkıcı Nil Özalp kaç yaşında, nereli? Nil Özalp neden gözaltına alındı?

30.09.2026 22:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nil Özalp kimdir? Şarkıcı Nil Özalp kaç yaşında, nereli? Nil Özalp neden gözaltına alındı?

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Peki, Nil Özalp kimdir? Şarkıcı Nil Özalp kaç yaşında, nereli? Nil Özalp neden gözaltına alındı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Peki, Nil Özalp kimdir? Şarkıcı Nil Özalp kaç yaşında, nereli? Nil Özalp neden gözaltına alındı?

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NİL ÖZALP KİMDİR? 

Nil Özalp 1980 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitim Hayatı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Nill Özalp, öğrenim hayatı boyunca müzik çalışmalarına da devam etti. Şan eğitimi aldı.

Müzik Hayatının Başlangıcı

Nill Özalp, öğrenim yıllarında radyoculuk yapmaya başladı. Aynı dönemlerde dedesinin kurduğu “Denizaltı Orkestrası”nda müzikle tanıştı. Çeşitli mekanlarda Anadolu rock söyleyerek müzik hayatına ilk adımını attı.

Sonraki yıllarda Silivri’de çeşitli yerlerde tek başına sahne almaya başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a giden Özalp, bu yıllarda geri vokal çalışmalarının yanı sıra kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu çalışmalar, ilk solo albümü “Acıkolik”in oluşumuna da zemin hazırladı.

İlk Solo Albümü

Nill Özalp’in ilk solo albümü “Acıkolik”, 2010 yılının Mart ayında Avrupa Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı.

Ödülü

Nill Özalp, 38. Altın Kelebek En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü’nü aldı.

NİL ÖZALP NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp’in, Muhammet Yarız’a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin bugün gözaltına alınan Özalp'in evinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildiği öğrenildi.

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