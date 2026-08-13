Nilda Müge Şahin cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı: 'Kendimi kesin öldürürdüm'

İstanbul Şişli’de eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ilgın, Şahin’in kız kardeşinin ihbarı üzerine Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alanda yakalandı.

Gözaltına alınan Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ECZANE ÖNÜNDE VURULDU

Olay, 5 Ağustos’ta saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

Nilda Müge Şahin, arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittikten sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geçti. Arkadaşı eczaneye girerken Şahin dışarıda beklemeye başladı.

İddiaya göre motosikletle sokağa gelen Nazir Ilgın, Şahin’e silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sırtına ve göğsüne kurşun isabet eden Şahin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÇEVRESİNDE GÖRÜLMÜŞ

Şahin’in arkadaşının ifadesine göre, ikili hastaneden ayrılmadan önce çevrede Nazir Ilgın’a benzeyen bir kişiyi fark etti ancak kişinin Ilgın olduğundan emin olamadı.

Şahin’in daha sonra nöbetçi eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

9 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Polis incelemesinde Nilda Müge Şahin’in, cinayetten 9 gün önce, 27 Temmuz’da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

Ilgın, bu başvuru sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı verildi ve karar 2 Ağustos’ta kendisine tebliğ edildi.

Şahin, uzaklaştırma kararının tebliğinden 3 gün sonra öldürüldü.

6 SUÇ KAYDI BULUNDU

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın’ın 3 “kasten yaralama”, 1 “hakaret ve tehdit” ve 2 kez “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında olmak üzere toplam 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

14 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ

Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan işlem yapıldığı da ortaya çıktı.

İlk derece mahkemesinin Ilgın’a 14 yıl hapis cezası verdiği, ancak kararın istinaf incelemesinde olması nedeniyle henüz kesinleşmediği ve Ilgın’ın bu süreçte tutuksuz olduğu öğrenildi.

KIZ KARDEŞİ MEZARLIKTA GÖRDÜ

Olayın ardından kaçan Ilgın’ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Şahin’in kız kardeşi, ablasının mezarını ziyaret ettiği sırada şüpheliyi gördüğünü fark ederek polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Nazir Ilgın’ı Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alanda yakaladı.

Ilgın’ın, olayda kullandığı silahı denize attığını ancak yerini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

“YAKALAMASAYDINIZ KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM”

Ilgın’ın emniyetteki ilk ifadesinde, “Olayın ardından intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bugün beni yakalamasaydınız kendimi kesin öldürürdüm” dediği belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.