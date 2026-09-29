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Nilüfer’de sahipsiz hayvanlar için yeni dönem: 'Umut Ağacı' kapılarını açtı

Nilüfer’de sahipsiz hayvanlar için yeni dönem: 'Umut Ağacı' kapılarını açtı

29.09.2026 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nilüfer’de sahipsiz hayvanlar için yeni dönem: 'Umut Ağacı' kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi, Karacaoba Mahallesi’nde 49 bin 500 metrekarelik alanda kurduğu Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi ile 3 bin sokak hayvanına modern bir yaşam alanı sunuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle hizmet veren merkez, bilimsel veterinerlik desteği ve sahiplendirme odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

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Nilüfer Belediyesi, kentteki sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla yeni bir yatırımı hayata geçirdi.

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Karacaoba Mahallesi’nde 49 bin 500 metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi, kapılarını can dostlara açtı. Yakında resmi açılışı gerçekleştirilecek olan tesis, 3 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Hayvanların dar alanlara sıkışmadan özgürce gezebilecekleri alanların oluşturulduğu merkezde zemin yapısı, gölgelikler, özel gözlem noktaları ile kaçış ve saklanma alanları titizlikle tasarlandı.

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AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VE BİLİMSEL ALTYAPI

Tesisin işletilmesi ve veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi ile protokol imzalandı. Yapılan iş birliği sayesinde merkezdeki teşhis, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon süreçleri bilimsel altyapıyla sürdürülecek. Uzman veteriner hekimler ve eğitimli personel, canlıların sağlık ve bakım süreçlerini akademi desteğiyle yönetecek.

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HER SAHİPLENME İÇİN BİR "UMUT KURDELESİ"

Merkeze verilen "Umut Ağacı" ismi ise anlamlı bir simgeye dayanıyor. Merkezden bir can dostunu sahiplenen her yurttaş, alan içerisinde yer alan ağaca bir hatıra kurdelesi bağlayacak. Bağlanan kurdeleler, sıcak bir yuvaya kavuşan her canlı için simgesel bir umut ışığı olarak yaşatılacak.


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BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN SAHİPLENME ÇAĞRISI

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaşamı sahipsiz can dostlar için de güvenli kılmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi, hayvanların dar alanlara hapsedilmediği, doğayla iç içe özgürce yaşayıp sağlıklarına kavuşabileceği modern bir tesis olarak tasarlandı. Amacımız sadece geçici bir bakım sunmak değil, bu canları sevgi dolu ve kalıcı yuvalarla buluşturmaktır. Tüm vatandaşlarımızı merkezimizi ziyaret etmeye ve bir can dostumuzu sahiplenerek ona sıcak bir yuva açmaya davet ediyorum."

İlgili Konular: #Nilüfer Belediyesi #hayvan hakları

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