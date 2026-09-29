Nilüfer’de sahipsiz hayvanlar için yeni dönem: 'Umut Ağacı' kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi, kentteki sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla yeni bir yatırımı hayata geçirdi.

Karacaoba Mahallesi’nde 49 bin 500 metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi, kapılarını can dostlara açtı. Yakında resmi açılışı gerçekleştirilecek olan tesis, 3 bin sahipsiz hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Hayvanların dar alanlara sıkışmadan özgürce gezebilecekleri alanların oluşturulduğu merkezde zemin yapısı, gölgelikler, özel gözlem noktaları ile kaçış ve saklanma alanları titizlikle tasarlandı.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VE BİLİMSEL ALTYAPI

Tesisin işletilmesi ve veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi ile protokol imzalandı. Yapılan iş birliği sayesinde merkezdeki teşhis, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon süreçleri bilimsel altyapıyla sürdürülecek. Uzman veteriner hekimler ve eğitimli personel, canlıların sağlık ve bakım süreçlerini akademi desteğiyle yönetecek.

HER SAHİPLENME İÇİN BİR "UMUT KURDELESİ"

Merkeze verilen "Umut Ağacı" ismi ise anlamlı bir simgeye dayanıyor. Merkezden bir can dostunu sahiplenen her yurttaş, alan içerisinde yer alan ağaca bir hatıra kurdelesi bağlayacak. Bağlanan kurdeleler, sıcak bir yuvaya kavuşan her canlı için simgesel bir umut ışığı olarak yaşatılacak.







BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN SAHİPLENME ÇAĞRISI

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaşamı sahipsiz can dostlar için de güvenli kılmayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: