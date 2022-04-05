Nisa bebeği sokağa bırakan kadının ifadesi ortaya çıktı

05 Nisan 2022 Salı, 10:54

Pendik'te 29 Mart günü 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne Ebru S. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

"KADIN SIĞINMA EVLERİNİN SÜRESİ VAR"

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesinde "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin cevap vermediğini iddia etti.

"HERKESİN GÖREBİLECEĞİ ALANDA BIRAKTIM"

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi. Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

ATT BÜŞRA DURMAZ SÜT ANNESİ OLMUŞTU

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, boş bir araziye terk edilmiş Nisa bebeğin süt annesi olmuştu. Durmaz olayı "Göreve geldim ve saat 2 civarında bakmış olduğumuz bölgeden bir ihbar geldi. İhbar doğrultusunda adrese gittiğimizde boş bir araziye bırakılmış bebek olduğunu öğrendik. Olay yerine vardığımızda polis ekipleri olay yerindeydi ve bebeği polis aracının içine almışlardı, biz bebeği onlardan teslim aldık. Aracın içine aldık, ilk muayenesini yaptığımızda hayati tehlikesi yoktu bebeğin. Bir emme refleksi vardı, meme arıyordu ağzıyla sürekli sağa sola başını çeviriyordu ve emmek istiyordu. Ben de bu isteğini karşılıksız bırakmak istemedim, 14 aylık bir bebeğim var. Hala emziriyorum, dolayısıyla bebeği aldım ve emzirdim. Hastaneye getirdik ve bebeği burada doktorlara teslim ettik" ifadeleriyle anlatmıştı.