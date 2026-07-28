Nisan-Haziran 2026’da, tahkime yüzde 7 artışla 191 bin 544 başvuru yapıldı: ‘Değer kaybı’ yine önde

Özel sigortalarla ilgili anlaşmazlıkların önemli çözüm adresi Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) başvurular istikrarlı arttı. STK’nin verilerine göre NisanHaziran 2026’da (ikinci çeyrek), Nisan-Haziran 2025’e kıyasla toplam başvuru yüzde 7 artışla 191 bin 544 oldu. Bunun yüzde 6.8 artışla 191 bin 130’u hayatdışı, yüzde 115.6 artışla 414’ü hayat branşı için yapıldı.

Poliçe türüne göre en çok başvuru yüzde 7.3 artışla 184 bin 224’e çıkan trafik sigortasıyla ilgili oldu. Bunu yüzde 23 artış ve 3 bin 271 dosyayla kasko izledi. Trafikle ilgili başvuruların dağılımına bakıldığında ise ilk sırada, 1 Temmuz itibarıyla önemli yasal düzenlemelerin devreye alındığı “değer kaybı” var.

Başvuru sayısı 91 bin 644 adet. Ayrıca “hasar+değer kaybı” başvuruları da 38 bin 474’e ulaştı. 6 ayda 387 bin başvuru İkinci çeyrekteki toplam başvuruların temel nedeni yüzde 9.9 artış ve 159 bin 836 ile “tazminat ödenmemesi” oldu. Bunu yüzde 7.6 düşüşle 31 bin 66’ya inen “tazminatın eksik ödenmesi” izledi.

STK hakemleri de toplamda yüzde 14.7 artışla 190 bin 722 başvuruyu karara bağladı. Buna göre 2025’ten 2026’ya “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” yüzde 66’dan yüzde 66.5, “kısmen kabul” yüzde 11’den yüzde 11.9’a çıkarken “ret” yüzde 23’ten yüzde 21.6’ya düştü. Yılın ilk altı ayında ise toplam başvuru yüzde 5.9 artışla 386 bin 780’e çıktı. Bunun yüzde 6.4 artışla 371 bin 956’sı trafikle ilgili. Bu kapsamda sadece değer kaybıyla ilgili başvuru 186 bin 212 adet. STK hakemleri de yüzde 13.7 artışla 376 bin 558 dosyayı karara bağladı. “Kabul” oranı ise yüzde 66.9.

‘ALO 193 OHİM’ 1 EYLÜL 2026’DA BAŞLIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için uygulamaya soktuğu eylem planı çerçevesinde yeni bir adım daha attı.

Yurttaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden “kolay ve süratli” şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu “Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)” kurulduğunu duyurdu.

Teknik hazırlıkların tamamlanması sonrası 1 Eylül’de faaliyete geçecek OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kaskoya ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek. Öte yandan SEDDK’nin yeni genelgesine göre bir aktüer aynı dönemde en fazla üç sigorta, reasürans veya emeklilik şirketinde “sorumlu aktüer” olabilecek. Uygulama 1 Ocak 2027’de başlayacak.